صاحب أغنية "Type of Way".. وفاة مغني راب أمريكي عن عمر 33 عامًا

(CNN)--توفي مغني الراب الأمريكي ريتش هومي كوان، المعروف بأغنيته الناجحة"Type of Way" ، الخميس، عن عمر يناهز 33 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة فولتون، بأتلانتا.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول سبب الوفاة، بينما أعلن كبير المحققين الطبيين في المقاطعة، أنه من المقرر تشريح الجثة، الجمعة.

وساهم المغني الراحل إلى جانب مغنين آخرين برواج الاتجاه السائد في موسيقى الهيب هوب بأتلانتا، وأصبح معروفًا بأسلوبه اللحني في موسيقى الراب، من خلال أغاني مثل "Type of Way" في عام 2013، و"Lifestyle" في عام 2014، وساعدت الأغنية الأخيرة في إطلاق مسيرته المهنية بشكلٍ فعلي.

وفي العام التالي، أطلق أغنية "Flex (Ooh, Ooh, Ooh)" التي حققت نجاحًا تجاريًا آخر، وأصبحت واحدة من أفضل أغانيه، وانتشرت حركات رقصه في الفيديو الموسيقي لهذه الأغنية في كل مكان.

وكان من المقرر أن يشارك بحفل في أتلانتا، خلال وقت لاحق من هذا الشهر.



