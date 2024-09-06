نجوى كرم بإطلالة جديدة في الموسم الـ 7 من "آرابز غوت تالنت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غيّرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لون شعرها، بالتزامن مع انطلاقة تصوير الموسم الـ 7 من "آرابز غوت تالنت"، في الرياض، وذلك بحسب ما أظهرت الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وتستمر نجوى كرم، في عضوية لجنة تحكيم البرنامج للموسم السابع على التوالي، ويعود الممثل السعودي ناصر القصبي إلى اللجنة في هذا الموسم، الذي يشهد أيضاً انضمام الإعلامي المصري ومقدم البرامج باسم يوسف للّجنة.

وكان الموسم السادس من البرنامج، قد اختتم منافساته في 2019، بفوز فرقة "مياس" اللبنانية باللقب.

