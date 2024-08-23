باسم يوسف ينضم للجنة تحكيم " Arabs Got Talent" في موسمه السابع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مجموعة MBC، الجمعة، عن أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج " Arabs Got Talent"، والذي سيبدأ تصويره في السعودية، خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وتستمر المطربة اللبنانية نجوى كرم، في عضوية لجنة تحكيم البرنامج للموسم السابع على التوالي، ويعود الممثل السعودي ناصر القصبي إلى اللجنة في هذا الموسم، الذي يشهد أيَضاً انضمام الإعلامي المصري ومقدم البرامج باسم يوسف للّجنة.

وستقدم الموسم السابع من برنامج " Arabs Got Talent" الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

وكان الموسم السادس من البرنامج، قد اختتم منافساته في 2019، بفوز فرقة "مياس" اللبنانية باللقب.

