هيفاء وهبي تستمع بوقتها بالساحل الشمالي بعد حفلها الأخير في كفر الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور تبدو فيها وهي تقضي أوقاتًا ممتعة في الساحل الشمالي لمصر، وحققت تفاعلاً واسعاً بين متابعي حسابها الرسمي على إنستغرام.

وكانت وهبي قد أحيت مؤخراً، حفلاً جماهيرياً في كفر الشيخ في مصر، أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، بعد انتهاء أزمتيها سريعاً مع نقابتي المهن التمثيلية، والموسيقية على التوالي.

وعبرت الفنانة اللبنانية عن امتنانها للجمهور الذي حضر الحفل، وكان عدده أكبر من العام الماضي، بحسب ما علقت على مقطع فيديو من الحفل، نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.



