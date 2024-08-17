دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الجمعة، عن استئناف منح تصاريح العمل للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد انتهاء النزاع القانوني بينها، وبين أحد متعهدي الحفلات الذي تقدم بشكوى ضدها أمام النقابة.

وحضر الطرفان أمام الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، و"أقرا بالتصالح، والتراضي، ورد قيمة العربون الوارد بالشكوى"، وبناءً على ذلك تقرر "إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشؤون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانة هيفاء وهبي" بحسب نص البيان الصادر عن النقابة.

وتناقلت عدة وسائل إعلامية فيديو، ومنها موقع "الأهرام"، فيديو للصلح بين الطرفين، توجهت وهبي فيه بالشكر لنقابة المهن الموسيقية في مصر، على "تفهمها، ودورها في تقريب وجهات النظر"، ووقوفها إلى جانبها، وأكدت الفنانة اللبنانية، أنها تعمل دائمًا في مصر "تحت جناح النقابة"، بحسب ما ورد على لسانها في الفيديو.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر، قد أخطرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الثلاثاء، بإيقاف منح تصاريح العمل لها، لحين حضورها إلى مقر النقابة، و"المثول للتحقيق أمام إدارة الشؤون القانونية" بالنقابة، في الشكاوى المقدمة ضدها.

وأتى هذا الإخطار، بعد أن أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائى رغم حصولها على عربون التعاقد"، وإخلالها باتفاق لإقامة حفل في الساحل الشمالي، وحصولها على المبلغ المتفق عليه، ما تسبب في أضرار مالية لمنظم الحفل.

وتجاوزت وهبي أزمتها، الأربعاء، مع نقابة المهن التمثيلية في مصر، بعدما خاطب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، نظيره مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الأربعاء، لإعلامه برفع إيقاف من تصاريح العمل للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد "حفظ موضوع الشكوى" المقدمة ضدها من إحدى شركات الإنتاج الفني.



