سعد الصغير يعرض على الطب الشرعي بعد القبض عليه بمطار القاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--يُعرض المطرب الشعبي المصري، سعد الصغير على مصلحة الطب الشرعي، بأمر من جهات التحقيق في القاهرة، لفحص عينات من دمه، والتحقق من مدى تعاطيه لمواد مخدرة، من عدمه، وذلك بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني الحكومي.

وذكر الموقع في آخر تطورات القبض على سعد، في مطار القاهرة، الثلاثاء، أن فحص الدم الذي سيخضع له، سيكون أيضًا لـ "بيان نوع المادة المخدرة، والجدول المدرجة به من جداول قانون مكافحة المخدرات، مع إعداد تقرير مفصل" يعرض على جهات التحقيق فور الانتهاء منه.

كما أمرت جهات التحقيق باستدعاء الضابط المعني، بضبط المطرب الشعبي سعد الصغير، الذي قبضت عليه سلطات الجمارك في مطار القاهرة، و"بحوزته 9 عبوات خاصة بـ السجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريغوانا، خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، وأنكر معرفته بأنها مدرجة في جدول المخدرات المصرية"، بحسب "الأهرام".

وكانت جهات التحقيق قد أمرت: "بحبس سعد محمود حنفي وشهرته سعد الصغير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تحرير فيش وتشبيه له، وترفق صحيفة سوابقه بالأوراق، ويراعى التجديد له في الموعد المقرر قانونًا".



