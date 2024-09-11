بيونسيه: توقفت عن التركيز على ما هو شائع.. والموسيقي تكفي

(CNN)--قالت المغنية الأمريكية بيونسيه إنها "اعتزلت صيغة نجمة البوب منذ فترة طويلة جداً"، كما توقفت عن "التركيز على ما هو شائع"، وبدأت تركز على "الصفات التي تتحسن مع مرور الوقت والخبرة".

وأضافت بيونسيه، في مقابلة مع مجلة GQ، التي ستكون نجمة غلافها لشهر أكتوبر / المقبل: "الموسيقى الجيدة والرسائل القوية لن تتقاعد أبدًا".

وأصدرت المغنية الأمريكية هذا العام ألبومها الثامن "Cowboy Carter"، وقالت عن ذلك: "أنا فخورة بما تمكنت من القيام به، ولكنني أدرك أيضًا التضحيات - تضحياتي وتضحيات عائلتي".

وأضافت: "كان هناك وقت كنت أدفع فيه نفسي للوفاء بمواعيد نهائية غير واقعية، في حين لم أخصص الوقت للاستمتاع بفوائد العمل الجاد. ليس هناك الكثير منا، منذ أواخر التسعينيات، ممن تعلموا التركيز على الصحة العقلية، وفي ذلك الوقت، كانت لدي حدود صغيرة، وقلت نعم لكل شيء. لكنني دفعت ثمن ذلك مائة مرة."

وأوضحت سبب رفضها لتصوير الألبوم، قائلة: "اعتقدت أنه من المهم خلال الوقت الذي كل ما نراه فيه هو الصور، أن يتمكن العالم من التركيز على الصوت.. الموسيقى تكفي".