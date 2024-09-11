تايلور سويفت تدعم كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

(CNN)--أعلنت سويفت بوضوح في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الثلاثاء، أنها ستدلي بصوتها لكامالا هاريس، وتيم والز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وذلك وبعد وقت قصير من اختتام مناظرة هاريس مع الرئيس السابق دونالد ترامب، منافسها الجمهوري.

وتحدثت سويفت عن المناظرة بين هاريس وترامب قائلة: "مثل الكثير منكم، شاهدت المناقشة الليلة. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فهذا هو الوقت المناسب لإجراء بحثك حول القضايا المطروحة، والمواقف التي يتخذها هؤلاء المرشحون بشأن المواضيع التي تهمك أكثر، وبصفتي كناخبة، أتأكد من مشاهدة وقراءة كل ما أستطيع بشأن سياساتهم وخططهم المقترحة لهذا البلد".

كما تطرقت نجمة البوب الأمريكية، إلى نشر صور زائفة لها مؤخراً باستخدام الذكاء الاصطناعي على موقع ترامب، زعمت تأييدها له، وقالت عن ذلك: "لقد أثار هذا بالفعل مخاوفي بشأن الذكاء الاصطناعي، ومخاطر نشر المعلومات المضللة. لقد أوصلني ذلك إلى استنتاج مفاده أنني بحاجة إلى أن أكون شفافة للغاية بشأن خططي الفعلية لهذه الانتخابات كناخبة.. إن أبسط طريقة لمكافحة المعلومات الخاطئة هي الحقيقة".

وأشارت سويفت لهاريس بالقول: "أنا أصوت لصالح كامالا هاريس لأنها تناضل من أجل الحقوق، والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها. أعتقد أنها قائدة موهوبة وثابتة، وأعتقد أنه يمكننا تحقيق الكثير في هذا البلد إذا قادنا الهدوء وليس الفوضى".

وكتبت عن والز: "لقد سعدت للغاية وأعجبت باختيارها لمنصب نائب الرئيس تيم والز، الذي دافع عن حقوق LGBTQ+، والتلقيح الاصطناعي، وحق المرأة في جسدها لعقود من الزمن".

وأضافت: "لقد أجريت بحثي، وقمت باختياري. البحث الخاص بك هو كل ما عليك القيام به، والخيار لك. أريد أيضًا أن أقول، خاصة للناخبين لأول مرة: تذكروا أنه لكي تقوموا بالتصويت، يجب أن تكونوا مسجلين! أجد أيضًا أنه من الأسهل بكثير التصويت مبكرًا. سأقوم بربط مكان التسجيل والعثور على مواعيد ومعلومات التصويت المبكر في قصتي.

وقعت سويفت على المنشور من خلال وصف نفسها بأنها "سيدة قطة ليس لديها أطفال"، في إشارة إلى عبارة استخدمها سابقًا السيناتور جيه دي فانس، المرشح لمنصب نائب ترامب، لانتقاد الديمقراطيين.