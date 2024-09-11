(CNN)-- يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مع منافسته نائب الرئيس، كامالا هاريس، في المناظرة الرئاسية التي تبثها شبكة ABCمن فيلادلفيا، في مواجهة عالية المخاطر تأتي بعد استطلاعات للرأي تظهر الأرقام فيها عن تقارب بينهما قبل نحو ثمانية أسابيع فقط من يوم الانتخابات، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما ورد في المناظرة:
- انتقدت هاريس ما أسمته "حظر ترامب للإجهاض" في جدال حماسي حول حقوق الإنجاب، وقالت: "لا يتعين على المرء أن يتخلى عن عقيدته أو معتقداته الراسخة للموافقة على الحكومة، وبالتأكيد لا ينبغي لدونالد ترامب أن يخبر المرأة بما يجب أن تفعله بجسدها"، في حين دافع الرئيس السابق عن قراره بدعم حظر الإجهاض لمدة ستة أسابيع والذي سيتم طرحه على بطاقة الاقتراع في ولايته فلوريدا، وهو تغيير عن موقفه السابق بشأن هذا الإجراء.
- قالت هاريس إن الاقتصاديين السائدين يعتقدون أن خطتها الاقتصادية ستنمو الاقتصاد وأن خطة دونالد ترامب ستقلصه، قائلة: "غولدمان ساكس قال في مذكرة محلليه الأسبوع الماضي، بالضبط: إن سياسات ترامب الاقتصادية - وخاصة فيما يتعلق بالتجارة - ستتسبب في انكماش الاقتصاد الأمريكي قليلاً في عام 2025. وعلى النقيض من ذلك، فإن مقترحات السياسة الاقتصادية التي قدمها هاريس ستنمو الاقتصاد بمقدار هامشي. في العام المقبل".
- وصف دونالد ترامب كامالا هاريس بأنها “ماركسية” بينما كان يتطلع إلى ربط نائب الرئيس بوالدها الأستاذ، وهو اقتصادي متقاعد من جامعة ستانفورد، قائلا: "إذا تم انتخابها، فسوف تغير ذلك. وستكون نهاية بلادنا. إنها ماركسية والجميع يعرف أنها ماركسية. والدها أستاذ ماركسي في الاقتصاد، وقد علمها جيدا".
- نأى الرئيس السابق دونالد ترامب بنفسه عن مشروع 2025 بعد أن اتهمته نائبة الرئيس كامالا هاريس بالارتباط بـ"الخطة الخطيرة"، وقال: "ليس لدي أي علاقة بمشروع 2025". "هذا هناك. لم أقرأه. لا أريد أن أقرأها، عمدا. لن أقرأه".
- قالت نائب الرئيس كامالا هاريس إن إدارة بايدن كان عليها "تنظيف الفوضى التي أحدثها دونالد ترامب” بعد السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، واتهمت ترامب بترك الولايات المتحدة تعاني من "أسوأ بطالة منذ الكساد الكبير"، و"أسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية"، و"أسوأ وباء للصحة العامة منذ قرن".
- بدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين هاريس وترامب.
- دخل المتنافسان ترامب وهاريس لمقر المناظرة.
- شروط المناظرة: لن يكون هناك جمهور، وسيتم كتم صوت ميكروفونات المرشحين عندما لا يحين دورهم في التحدث ولن يُسمح لهم بتدوين ملاحظات.