انتقدت هاريس ما أسمته "حظر ترامب للإجهاض" في جدال حماسي حول حقوق الإنجاب، وقالت: "لا يتعين على المرء أن يتخلى عن عقيدته أو معتقداته الراسخة للموافقة على الحكومة، وبالتأكيد لا ينبغي لدونالد ترامب أن يخبر المرأة بما يجب أن تفعله بجسدها"، في حين دافع الرئيس السابق عن قراره بدعم حظر الإجهاض لمدة ستة أسابيع والذي سيتم طرحه على بطاقة الاقتراع في ولايته فلوريدا، وهو تغيير عن موقفه السابق بشأن هذا الإجراء

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