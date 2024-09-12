دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--مع اقتراب عرض الموسم الثالث، من السلسلة الوثائقية " Soy Georgina" على نتفلكس، نشرت المنصة إعلانًا ترويجياً جديداً للموسم الثالث، تركز فيه جورجينا روديغرز، على حياتها في السعودية، بعد انتقالها للعيش فيها مع كريستيانو رونالدو في 2023.

وتظهر جورجينا في الإعلان للموسم الثالث من السلسلة الوثائقية التي تتناول حياتها، في لقطات من أمام قاعة المرايا الشهيرة في العلا، وتستعيد الترحيب الحار بكريستيانو وبها، في حفل تقديمه لجماهير نادي النصر السعودي.

كما يرصد الإعلان الترويجي للموسم الثالث من " Soy Georgina"، لحظات من حياة جورجينا اليومية مع كريستيانو وعائلتهم في منزلهم بالعاصمة السعودية، إلى جانب مشاركتها بأحداث وفعاليات مهمة في المملكة، ومنها موسم الرياض.

وكشف إعلان الموسم الثالث أيضًا، عن تجارب جديدة خاضتها جورجينا، خلال الفترة الماضية، مثل مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس.