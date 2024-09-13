حسن الرداد وإيمي سمير غانم.. "تيجى نعمل مسلسل فى رمضان؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--رفع الممثل المصري حسن الرداد حماسة متابعيه، لمشروع مسلسل جديد بالشراكة مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، يتم التحضير له لموسم دراما رمضان 2025.

ونشر الرداد فيديو طريف عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، سأل فيه زوجته إيمي "تيجي نعمل مسلسل في رمضان؟"، فأجابت "إن شاء الله لما نلاقي قصة حلوة"، واختتما الفيديو دون أن يتركا إجابة حاسمة لمحبي الثنائي الفني المصري.

وأشار الرداد في الفيديو للمنتج أحمد السبكي، الذي أكد لموقع ET بالعربي مؤخراً، أنه بصدد التحضير لمسلسل من تأليف أحمد سعيد والي، وبطولة إيمي سمير غانم، وحسن الرداد، لموسم دراما رمضان المقبل، وسيكون مؤلفًا من 15 حلقة.

وكان آخر مسلسل جمع بين الثنائي، مسلسل "عزمي وأشجان" في موسم دراما 2018، وقدمت إيمي مسلسل "سوبر ميرو" بموسم 2019، ثم غابت عن الشاشة الصغيرة في المواسم الرمضانية التالية.

كما اشترك الثنائي إيمي وحسن، في بطولة مسرحية "التلفزيون"، التي عرضت في مهرجان العلمين الجديدة في مصر 2024، بعد عرضها في موسم الرياض أواخر عام 2023.



