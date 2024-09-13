كيت وينسلت لا تريد أن يطلق عليها لقب "الشجاعة"

(CNN)-- في مقابلة مع مجلة تايم للترويج لفيلمها الجديد "Lee"، الذي تدور أحداثه حول عارضة الأزياء التي تحولت إلى مصورة الحرب الشهيرة لي ميلر، شاركت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار أفكارها حول المعنى الحقيقي للشجاعة.

وقالت وينسلت إنها لا تعتقد أن كلمة "شجاعة" يجب أن تنطبق على النساء في مجال الترفيه اللاتي يشعرن بالارتياح تجاه بشرتهن، أو يخترن عدم وضع الماكياج في الأماكن العامة.

وقالت وينسلت: "هذه ليست شجاعة.. أنا لست مدير مكتب بريد سابق أقاتل من أجل العدالة، ولست في أوكرانيا.. أنا أقوم بعمل يهمني".

وأضافت: "لقد لعبت دائمًا دور النساء اللواتي آمل أن يكنّ نساء حقيقيات".

وتجسد وينسلت دور ميلر في الفيلم الجديد تحت إدارة إيلين كوراس، المخرجة التي عملت معها لأول مرة في فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind عام 2004.

وقالت كوراس: "إن كيت جريئة للغاية، مثل لي ميلر، تنظر إلى محنة النساء، وتهتم بما يحدث".

ويُعرض فيلم "Lee" في دور السينما الأمريكية في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.



