ياسمين عبد العزيز تستمع بوقتها قبل انطلاقة تصوير مسلسلها الرمضاني

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ياسمين عبد العزيز تستمع بوقتها قبل انطلاقة تصوير مسلسلها الرمضاني
Credit: Yasmin Abdelaziz/Instagram

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو حقق تفاعلاً كبيراً بين متابعي حسابها الرسمي على إنستغرام، وبدت النجمة المصرية وهي تستمتع بوقتها في عطلة، بينما تستمر التحضيرات لانطلاقة تصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وتم الكشف عن "وتقابل حبيب" كاسم مبدئي للمسلسل، الذي ستشارك من خلاله ياسمين في منافسات موسم العروض التلفزيونية الرمضانية المقبل، من تأليف الكاتب المصري عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة "سينرجي".

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وكانت ياسمين قد أعلنت رسميًا في حزيران/ يونيو الماضي عن مشاركتها  في موسم دراما رمضان 2025، من خلال صورة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل، جمعتها بالمُنتج المعروف تامر مرسي، والمنتج الفني الراحل حسام شوقي.


وأصيبت النجمة المصرية بالصدمة، لرحيل حسام شوقي في حادث سير مأساوي، وعبرت عن حزنها بصورٍ نشرتها للراحل الذي وصفته بالأخ  والصديق والسند.

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