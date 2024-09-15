شكران مرتجى تواجه التنمر وترد "الله يهدكم يا يهديكم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنكرت الفنانة الفلسطينية- السورية شكران مرتجى كمية التنمر التي قالت إنها تعرضت لها مؤخراً من أولاد بلدها، بعد حصولها على عضوية الشرف في نقابة الفنانين السوريين وتوجهت لمن شتمها، بناء على ما وصفته بـ "ادعاءات وأخبار كاذبة"، بالقول: "الله يهدكم يا يهديكم".

وشاركت شكران صورة لبطاقة عضوية الشرف التي حصلت عليها من نقابة الفنانين السوريين، عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام، ووجهت من خلالها رسالة، قالت فيها: "صباحكم خير، بطاقة عضوية النقابة هي تقديرية وفخرية فقط، ولا جنسية ولا هوية لأنه معي إياهم من زمان يا شاطرين".

وأضافت: "مو معقول كم التنمر، وللأسف من ولاد بلدي، إلي الشرف احمل أي ورقة أو بطاقة بتخص سورية، وشكرا نقابة الفنانين، ولكل جهة بتكرمني أينما كانت".

وختمت رسالتها بالقول: "يجيا الذكاء عند البعض.. خلصتوا ترند على حساب أخبار كاذبة، وادعاءات وشتائم، بسيطة، الله يهدكم يا يهديكم".

وكانت شكران قد أعربت عن سعادتها بالحصول على عضوية الشرف في نقابة الفنانين السوريين، ودرع "التميز والإبداع" عن مسيرتها، وقالت في تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "شكراً ليوم طال انتظاره، أعلم أن عضوية النقابة ليست ببطاقة ولا ورقة لكنها توثيق لانتماء لنقابة عريقة، وعدم امتلاكي لها، لا يعني أني لست فنانة، فأنا فنانة سورية وأفتخر".

وحصلت شكران مرتجى مؤخرًا على عضوية نقابة الفنانين السوريين، بعد أن أصبحت تحمل الجنسية السورية رسميًا ومنذ سنوات، وذلك إلى جانب جنسيتها الفلسطينية.

ومع حصولها على هذه العضوية، أو بدونها، كانت شكران ولا تزال من ألمع الفنانات الذين قدموا خلال مسيرتهم الممتدة أدواراً لا تنسى في الدراما السورية، منذ بداية مسيرتها قبل 30 عامًا.

وتشارك شكران حاليًا في بطولة مسلسل "سيروم"، وسيكون على قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2025.

