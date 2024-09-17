دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وثقت المطربة الإماراتية أحلام، ما وصفتها بـ "لحظات تاريخية" في السعودية، من خلال صور ومقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تحت هاشتاغ "طياراتنا وصلت"، وأدت في أحد مقاطع الفيديو السلام الوطني السعودي.

وواكبت أحلام وزوجها مبارك الهاجري، وصول طائرات الخطوط الجوية السعودية، إلى إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض المقبل، قادمة من مدينة جدة في رحلة برية قطعت خلالها الطائرات مسافة تقدر بـ 1000كم.

وفي سلسلة التدوينات التي نشرتها أحلام عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، كتبت المطربة الإماراتية: "جيتكم من دار زايد، لدار بوفهد، أشارككم هذه اللحظات التاريخية"، ووصفت استقبال الطائرات في الرياض بـ "الفخم".

وتوجهت أحلام لرئيس هيئة الترفيه بالسعودية قائلة: "معالي المستشار تركي آل الشيخ، الله يحفظك يا بوناصر على هذي الأفكار المتميزة".

وكان آل الشيخ قد أطلق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مسابقة لاختيار أجمل الصور التي توثق رحلة الطائرات البرية من جدة، إلى الرياض، وحققت هذه الرحلة تفاعلًا كبيراً بين المتابعين السعوديين من مختلف الفئات العمرية على منصات التواصل، وواكبوها بصور مميزة، خلال مرورها في مناطق مختلفة من المملكة.



