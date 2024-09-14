دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تفاعلا واسعا، السبت، بإعلان فوز عدد من السعوديين بجائزة أفضل تصوير لمسابقة كان أعلن عنها لـ"جولة الطائرات" في رحلتها برا من جدة إلى الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، لسيدة تلوح لحظة مرور الطائرات السعودية المدنية الثلاث من إحدى مناطق المملكة، وعلق عليها قائلا: "والله تستاهلين يا أمي الجايزه مبروك وبقي 3 سيارات".

وكانت جولة الطائرات انطلقت قبل أيام من جدة إلى الرياض، وتشمل 3 طائرات من طراز بوينغ B777-200ER من أسطول الخطوط الجوية السعودية، يُجرى نقلها برا وسط فرحة واحتفاء كبير بين المواطنين السعوديين، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أعلن قبل أيام عبر منصة "إكس" مخاطبا السعوديين: "مشاعركم وفرحتكم في جولة الطيارات إلى أن تصل الرياض أسعدتني جدا وغير مستغربة لأنكم أهل البلد الطاهر وأجمل بلد السعودية".

وأضاف: "لذلك سنعمل مسابقة أجمل تصوير للطائرات في طريقها للرياض سواء فيديو أو صورة سيحصل على سيارة جديدة فاخرة، وروني إبداعاتكم والمشاركة للسعوديين فقط".

كما علق تركي آل الشيخ، السبت، على فيديو لطفل وطفلة سعوديين يرفعان علم المملكة لحظة مرور الطائرات من إحدى المناطق السعودية، وقال: "مبروك فزتو وبنرفع عدد السيارات لـ10 سيارات يعني باقي 5 سيارات الآن فرحتكم لا تقدر بثمن".

وفي منشور آخر نشر حساب تركي آل الشيخ صورة لشخص معاق لحظة مرور جولة الطائرات وكتب قائلا: "مبروك يا غالي وتستاهل بقي سيارتان".

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للطرق في السعودية، الجمعة، أن "طرق المملكة مهيئة لنقل كافة الحمولات بجميع الأوزان والأبعاد، وأن هناك أبعادا وأوزانا نظامية وفق المادة 23، ولكن يمكن نقل كافة الحمولات غير القابلة للتجزئة من خلال إصدار تصاريح الحمولات الاستثنائية من موقع الهيئة العامة للطرق"، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الهيئة العامة للطرق في بيان أن "الهدف من هذه التصاريح تمكين القطاعات الحيوية والواعدة من نقل حمولاتها غير القابلة للتجزئة، بالإضافة لدعم الحركة السياحية والتجارية، إضافة لتمكين الحركة اللوجستية".