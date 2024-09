أحمد الفيشاوي يكشف عن جوانب مظلمة من حياته ويقضي أوقاتاً ممتعة مع ابنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن جوانب مظلمة من حياته، وذلك من خلال إعلان ترويجي شاركه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، لمقابلة أجراها مؤخرًا، ويحل فيها ضيفًا على برنامج "The You In Human".

ومما قاله الفيشاوي في الإعلان الترويجي للحلقة المقرر أن تبث قريبًا علي موقع يوتيوب، إنه اكتشف خلال مرحلة من مراحل حياته، إنه يضيع مستقبله، واسم عائلته، و"الدنيا بتبوظ"، بحسب تعبيره.

وقال أيضًا، أنه كان يمر بأوقات كره فيها نفسه، وشعر بالخجل، وتزوج 5 مرات، واعترف بـ"الفشل" خلال محاولاته لتكوين عائلة، فقرر العيش وحيدًا، وإعادة تربية نفسه، بحسب قوله.



ونشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بكثافة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام خلال الفترة الأخيرة، صورًا، ومقاطع فيديو، يعبر فيها عن السعادة، بالأوقات الممتعة التي يقضيها مع ابنه "تيستوس" الذي اعترف به مؤخرًا.