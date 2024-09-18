الأميرة كيت تعود للعمل بعد دخولها "مرحلة جديدة من التعافي"

(CNN)-- استأنفت الأميرة كاثرين، أميرة ويلز، وزوجة وريث العرش البريطاني الأمير ويليام عملها، الثلاثاء، باستضافة اجتماع في قلعة وندسور، وذلك بعد أيام من إعلانها عن بدء "مرحلة جديدة من التعافي".

وعقدت "أميرة ويلز، الراعي المشترك، للمؤسسة الملكية لأمير وأميرة ويلز، اجتماعًا، في قلعة وندسور"، وفقًا لما ورد في نشرة المحكمة، التي توثق الأنشطة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية.

ولم يتم ذكر أي تفاصيل أخرى عن الاجتماع، لكن كيت ركزت لسنوات على تنمية الطفولة المبكرة، والتي وصفها مساعدوها سابقًا بأنها "عمل حياتها".

وكانت كيت (42 عامًا) قد أكدت أنها "تفعل ما في وسعها للبقاء خالية من السرطان" وتبدأ "مرحلة جديدة من التعافي بإحساس متجدد بالأمل وتقدير الحياة"، وذلك في رسالة مصورة نشرها الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز على إنستغرام، مؤخراً.

وظهرت كيت مع العائلة وهم يستمتعون بالصيف الإنكليزي، وقالت الأميرة إن الأشهر التسعة الماضية كانت صعبة، ولكنها مع ذلك "تتطلع إلى العودة للعمل، والقيام ببعض المشاركات العامة الإضافية في الأشهر المقبلة"، عندما تستطيع ذلك بحسب قولها.

وتلقت كيت العلاج الكيميائي لنوع غير محدد من السرطان، منذ شباط/ فبراير، الماضي، ولم تظهر إلا في عدد قليل من المناسبات العامة خلال الأشهر التالية.