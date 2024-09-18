شون "ديدي" كومز.. يُحاكم محتجزًا وهذه لائحة الاتهام الموجهة ضده

(CNN)-- من المتوقع أن يستأنف فنان الهيب هوب الأمريكي شون "ديدي" كومز، بعد ظهر الأربعاء، قرار القاضي الفيدرالي باحتجازه دون كفالة، بعد أن دفع الأخير ببراءته في المحكمة الفيدرالية، من تهم "التآمر للابتزاز، والاتجار بالجنس، والنقل لممارسة الدعارة"، يوم الثلاثاء.

ويتم احتجاز كومز بمفرده في وحدة الإسكان الخاصة في مركز احتجاز متروبوليتان، بروكلين، لحين المثول أمام المحكمة، وفقًا لمسؤول في إنفاذ القانون، ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة في حالة إدانته.



وتم القبض على كومز في فندق بمانهاتن من قبل تحقيقات الأمن الداخلي مؤخراً، بعد سلسلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالاعتداء الجنسي، والتحقيق الفيدرالي في الاتجار بالبشر في العام الماضي، حسبما قال مصدر مطلع على المفاوضات من أجل استسلامه لـCNN.

ويزعم الادعاء أن كومز (54 عاما) أنشأ وأدار "مشروعا إجراميا" من خلال إمبراطوريته التجارية، التي انخرطت في جرائم تشمل الاتجار بالجنس، والعمل القسري، والاختطاف والحرق العمد، والرشوة، وعرقلة العدالة، وفقا للائحة الاتهام الفيدرالية.

وتنص لائحة الاتهام على أن كومز "أساء إلى النساء، والآخرين من حوله، وهددهم وأجبرهم على إشباع رغباته الجنسية، وحماية سمعته، وإخفاء سلوكه" لأكثر من عقد من الزمن، وتسلط اللائحة الضوء على ما وجدته سلطات إنفاذ القانون في مداهمات منازله خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

وقال محامي كومز، مارك أغنيفيلو، لمراسلة CNN، كيتلان كولينز، مساء الثلاثاء، إن موكله لن يقبل على الأرجح صفقة الإقرار بالذنب، وأضاف: "أعتقد أنه بريء من التهم، وسيقدم للمحاكمة، وأعتقد أنه سيفوز".

