قال محامي الموسيقي والمنتج شون "ديدي" كومز لشبكة CNN إنه تم القبض على قطب الموسيقى بأحد فنادق مانهاتن.

التهم غير واضحة حاليًا، لكن هذا يأتي بعد أشهر من الادعاءات المدنية ضد كومز وأيضًا عملية هيئة محلفين كبرى طويلة.

وكانت صديقة كومز السابقة، كاساندرا فينتورا، المعروفة باسمها الفني كاسي، أول من رفع دعوى قضائية ضده في نوفمبر، متهمة إياه بالعنف، ليبدأ تأثير الدومينو ضد مغني الراب ورجل الأعمال الذي يواجه الآن 10 دعاوى مدنية، 9 منها تتهمه بشكل مباشر بالاعتداء الجنسي.

مراسلة CNN إليزابيث واجميستر تنقل لكم التفاصيل في هذا التقرير.

شاهد أيضًا: (فيديو يُظهر اعتداء مغني الراب شون كومز جسديًا على صديقته في ردهة فندق)