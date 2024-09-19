(CNN)-- تسلط المغنية والممثلة الأمريكية ديمي لوفاتو الضوء على الحاجة إلى توفير حماية أقوى للفنانين الأطفال في فيلم وثائقي جديد بعنوان "Child Star"، وهو أول تجاربها الإخراجية التي تستكشف من خلالها النجاحات، والإخفاقات، عبر رصد تجارب بعض أشهر الفنانين في العالم، ممن أصبحوا نجوماً في طفولتهم.

ومن بين الفنانين الذين يظهرون في فيلم لوفاتو الوثائقي الذي يبث حالياً على شبكة Hulu: درو باريمور، وكريستينا ريتشي، ورافين سيموني، ويرصد الفيلم كيف ثابروا، والمصاعب التي واجهوها خلال نشأتهم في دائرة الضوء.

وتحدثت لوفاتو مع إليزابيث واجميستر من شبكة CNN حول فيلمها الوثائقي، في مقابلة تم بثها في حلقة الأربعاء، من برنامج "The Lead"، قائلة إنها تأمل في رفع مستوى الوعي "بالتشريعات بحيث يتم حماية القُصّر (في نظر الجمهور) وتعويضهم".

وأضافت لوفاتو: "إنه نوع من الغرب المتوحش في العصر الرقمي"، في إشارة إلى كيف يختلف المشهد الإعلامي المتغير اليوم، عما كان عليه عندما كانت نجمة طفلة.

وقالت المغنية الأمريكية، إن الهدف من الفيلم، هو وضع هذه القضايا أمام الكونغرس الأمريكي يومًا ما، وأشارت إلى أن "الشهرة بالنسبة للطفل تؤدي إلى عدم الاستقرار، وعندما تقترن ذلك بعدم الاستقرار الموجود بالفعل، فإن الأمر يشبه وصفة لكارثة".

بدأت لوفاتو مسيرتها المهنية كممثلة في سن العاشرة تقريبًا في برنامج " Barney & Friends" في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، واستمرت في تحقيق مسيرة مهنية ناجحة كنجمة في قناة ديزني، ومغنية بوب.

وكانت منفتحة بشأن الحديث عن صراعاتها الشخصية مع الإدمان، والصحة العقلية، واضطرابات الأكل، وفيما يتعلق بما وصلت إليه عبر تجربتها، قالت لوفاتو لشبكة CNN إنها "فخورة جدًا" بنفسها.

وأضافت: "أحاول أن أعيش فلسفة عدم الشعور بالندم.. عندما أنظر إلى الوراء إلى مدى مرونتي في بعض أحلك لحظات حياتي، فأنا فخورة جدًا بنفسي لأنني أخرجت نفسي من تحت الأنقاض، وأعيش الحياة التي أنا عليها اليوم. "



