دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقطع فيديو له خلال حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء بقصر البيان.

وأبرز نشطاء لقصة لأمير الكويت وهو يصحح لمديرة المشروع الوطني للقمر الصناعي، هالة الجسار، بعد نطقها لاسم "صحراء الدهناء".

وألقى أمير الكويت كلمة أكد فيها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية على أن "رعاية البحث العلمي أساس من أسس التقدم واهتمامات دولة الكويت في عصر يتسارع فيه التطور عصر الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة وعلوم الفضاء.."

وتابع أمير الكويت قائلا: "أصبحت رعاية البحث العلمي جنبا إلى جنب مع تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها من أسس رؤيتنا مستذكرين بالاعتزاز رؤية الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.."