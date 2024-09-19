ليدي غاغا تشرح سبب تجاهلها الشائعات التي تزعم بأنها رجل

(CNN)-- تطرقت الممثلة والمغنية الأمريكية ليدي غاغا إلى الشائعات التي رافقت رحلة صعودها إلى النجومية، والتي تزعم بأنها "إما رجل، أو ثنائية الجنس"، وذلك في إطلالتها الإعلامية مؤخراً، ضيفةً على برنامج "ما التالي؟ المستقبل مع بيل غيتس"، الذي يبث على نتفلكس.

وقالت غاغا لغيتس: "لقد ذهبت إلى جميع أنحاء العالم، سافرت للقيام بجولات، وللترويج لأعمالي، وتقريباً في كل مقابلة أجريتها ، كانت هناك هذه الصور على الإنترنت، التي تم التلاعب بها، وكانوا يقولون: هناك شائعات بأنك رجل، ماذا تقولين عن ذلك؟".

وأوضحت غاغا لغيتس سبب عدم إنكارها للتكهنات المتعلقة بجنسها، قائلة: "سبب عدم إجابتي على السؤال، هو أنني لم أشعر بأنني ضحية لتلك الكذبة".

وأضافت: "فكرت ماذا عن الطفل المتهم بذلك، والذي يعتقد أن شخصية عامة مثلي ستشعر بالعار؟ لقد كنت في مواقف لم يكن فيها إصلاح شائعة ما في مصلحة رفاهية الآخرين".

وأشارت نجمة البوب الأمريكية، إلى إنها معتادة على "المعلومات الخاطئة" المتكررة عنها، وخلصت إلى القول: "لقد اعتدت على نشر الأكاذيب عني، أنا مؤدية.. أعتقد أن الأمر مضحك نوعًا ما".



