ليدي غاغا تقدم مايكل بولانسكي كخطيبها في باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تدق أجراس زفاف ليدي غاغا قريباً، حيث قدمت النجمة الأمريكية مايكل بولانسكي، وهو صديقها منذ 4 سنوات، باعتباره "خطيبها" لرئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال.

وسرعان ما التقط متابعون هذه المعلومة عن غاغا، من فيديو نشره أتال عبر صفحته على تيك توك، للقائه بالمغنية والممثلة الأمريكية، أثناء حضورها مسابقة السباحة الأولمبية، الأحد، وشكرها في الفيديو على أدائها في حفل افتتاح أولمبياد باريس.



وأعلنت غاغا وبولانسكي، رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا، لأول مرة عن علاقتهما الرومانسية على إنستغرام في عام 2022.

وعلى الرغم من أن الثنائي كانا يتمتعان بالخصوصية طوال فترة علاقتهما، إلا أن ليدي غاغا شاركت بعض الأفكار حول علاقتهما الرومانسية، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواصلت CNN مع ممثل ليدي غاغا للتعليق.

