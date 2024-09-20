بعد التعاطف مع مناشدته.. أحمد عزمي يتعاقد على مسلسل لرمضان 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الجمعة، عن تعاقدها مع أحمد عزمي، في أحد أعمالها الفنية التي وصفتها بـ "الكبيرة"، لموسم دراما رمضان 2025، فيما بدا استجابة سريعة من الشركة لمناشدة الفنان المصري بالعمل معها.

وأعاد أحمد عزمي، نشر صورة توقيعه لعقد العمل، مع عمرو الفقي المدير التنفيذي للشركة المتحدة، وعلق عليها في تدوينة ننشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، متوجهًا بالشكر لأساتذته، وزملائه، وجمهوره الذي وصفه بالـ "عظيم"، معتبراً مساندتهم وسامًا على صدره.

كما شارك عمر الفقي تدوينة أحمد عزمي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وعلق عليها بالقول "نورت المتحدة"، متمنيًا له التوفيق.



وكان أحمد عزمي، قد حظي بتعاطفٍ واسع مؤخراً، بعد تدوينةٍ نشرها بمناسبة عيد ميلاده، طلب فيها المساعدة بالحصول على فرصة عمل مع الشركة، وتطرق فيها إلى محطات ناجحة من مسيرته الفنية.

وأشار عزمي في تدوينته، إلى الصعوبات التي يواجها، في ظل قلة أعماله، خلال السنوات الأخيرة، قائلاً: "لا طعم للحياة بدون عمل، ابني يكبر أمامي، ولا أعلم كيف سأعينه علي مواجهة صعوبات الحياة، وأنا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي، ولا أملك مهنة أخرى، وأخشي من الموت كمدا وحزنا".

ومقارنة بانطلاقته القوية، تعثرت مسيرة الفنان أحمد عزمي بعد الحكم عليه بالسجن 6 أشهر مع الأشغال في قضية تعاطيه مخدر "الترامادول"، بحكم صدر عن محكمة جنايات شرم الشيخ في عام 2015.



