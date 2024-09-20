برسالة حب.. سعد لمجرد يحتفل بالذكرى الثانية لزواجه وعيد ميلاد زوجته

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برسالة حب.. سعد لمجرد يحتفل بالذكرى الثانية لزواجه وعيد ميلاد زوجته
Credit: saadlamjarred/Istagram

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل المغني المغربي سعد لمجرد، بالذكرى الثانية لزواجه، الذي يتزامن مع عيد ميلاد زوجته غيثة العلاكي، برسالة حب وجهها لها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وكتب سعد لزوجته، تعليقاً على صورٍ رومانسية جمعته بزوجته: "في كل يوم معكِ، أكتشف أكثر فأكثر معنى الحب الحقيقي. أنتِ إحدى نعم الله عليّ، والشريكة التي تجعل كل لحظة مليئة بالدفء والحنان".

وتابع متمنيًا لهما السعادة في ذكرى زواجهما، وعيد ميلادها: "كل عام ونحن نعيش أجمل الحكايات معًا. عيد زواج سعيد وعيد ميلاد سعيد، يا أغلى هدية في حياتي".

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