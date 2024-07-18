الحكم على سعد لمجرد والاحتفالات تعم السعودية في يوم التأسيس..الأبرز في أسبوع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--حقق إعلان الفنان المغربي سعد لمجرد، عن أغنية " ched" تفاعلاً واسعًا بين متابعي حسابه الرسمي على إنستغرام، ويؤديها في فيلم "قلب 6/9"، إلى جانب مشاركته في الفيلم المرتقب، من بطولة والدته الفنانة نزهة الركراكي.

وأعرب لمجرد عن سعادته بالتعاون مع من وصفهم بـ "عمالقة الفن في المغرب"، وتمنى لهم النجاح في الفيلم.



وتدور أحداث فيلم "قلب 6/9" في إطار كوميدي، وهو من بطولة الفنانين: نزهة الركراكي، محمد الجم، صفاء حبيركو، فاتي جمالي، وفنانون كثر آخرون، تحت إدارة المخرج محمد علي العويني، ومن المقرر أن يعرض في دور السينما المغربية، أواخر شهر يوليو/ تموز الحالي.

وكان سعد لمجرد قد أطلق أحدث إصدارته الموسيقية، "محبوبي" بالشراكة مع المغني المغربي حاتم عمور، من كلمات وألحان محمد نصري، قبل شهرٍ تقريبًا.



