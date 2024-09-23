إيمي سمير غانم تخضع لجلسات أكسجين.. وهذا وضعها الصحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم ، مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك، كشف عن خضوعها لجلسة علاج تتزود من خلاها بالأكسجين، لكن ابتساماتها في الفيديو خففت من حدة قلق محبيها على صحتها.

ونشر موقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري، أن إيمي تعرضت لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، مما استدعى تلقيها جلسات أكسجين في المنزل، وذلك بسبب "حساسية".

وتستعد الفنانة المصرية خلال المرحلة المقبلة، لبطولة مسلسل بالشراكة مع زوجها الفنان حسن الرداد، سيكون على قائمة المسلسلات المصرية في موسم دراما رمضان 2025.



