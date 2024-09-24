دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الفنان المصري أحمد سعد، عن حجم السرقة التي تعرّض لها في إيطاليا، مؤخراً، وبلغت حوالى "30 قيراط" من الماس بحسب قوله، وتحدث عن الواقعة بطريقة طريفة قائلاً: "اتسرق مني شوية ألماظ، اللي ناس شافوهم وقالوا إني لابس شبكة العروسة"، في إشارة إلى عقد الماس الذي ظهر في مجموعة صور وهو يرتديه خلال الفترة الأخيرة.

وأتت تصريحات الفنان المصري، في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي المصري عمرو أديب، وعلّق فيها على ارتدائه لعقد الماس قائلاً بما معناه، إنه لو لم يكن فنانًا لما كان لديه هكذا عقد، أو مقتنيات باهظة، لكن الناس تتوقع أن ترى الفنان بطريقة مختلفة.

وعن طبيعة علاقته الحالية بزوجته السابقة علياء بسيوني، والتي أعلن عن عودته لها مؤخراً، علّق أحمد ممازحاً عمرو أديب: "كريستيانو رونالدو وجورجينا مش أحسن مني، بس الفرق بينني وبينه إنه عايش معاها، أنا مش عايش معاها".

وأكد أحمد على ما قاله سابقًا، بأنه قرر مع علياء أن يفتحا صفحة جديدة في حياتهما، وأعلن أنه ينوي قريباً، إقامة زفاف كبير لهما يحضره أولاده.