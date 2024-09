وفاة ماغي سميث نجمة سلسلة "هاري بوتر" عن عمر 89 عامًا

(CNN)-- توفيت ماغي سميث، إحدى أشهر الممثلات البريطانيات، عن عمر 89 عامًا، الجمعة، بحسب ما أعلن أبناؤها في بيانٍ صحفي.

وبدأت الراحلة مسيرتها الفنية، مطلع خمسينيات القرن الماضي، حيث ظهرت لأول مرة على المسرح في إنتاج جمعية جامعة أكسفورد الدرامية لمسرحية "الليلة الثانية عشرة" لوليام شكسبير، وشاركت في عدة أدوار مسرحية خلال السنوات التالية.

ومطلع الستينيات، لعبت دور "ديدمونة" في فيلم "عطيل" للمخرج لورانس أوليفييه، وفازت بأول جائزة أكاديمية لها لأفضل ممثلة عام 1969، عن دورها كمعلمة غير تقليدية في فيلم "The Prime of Miss Jean Brodie".

وفي عام 1978، حصلت على جائزة الأوسكار الثانية، لأفضل ممثلة مساعدة، عن أدائها في فيلم "California Suite" للمخرج نيل سيمون. كما حصلت أيضًا على جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام عن أعمالها، بما في ذلك أدوارها في فيلم " A "Room with a View عام 1985 وفيلم "The Lonely Passion of Judith Hearne" عام 1987.

حصلت سميث على وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة "السيدة القائد" في عام 1990، ومنذ ذلك الحين أصبحت معروفة على نطاق واسع باسم السيدة ماغي سميث.

ولفتت الراحلة انتباه المشاهدين الصغار باعتبارها معلمة السحر الصارمة والعادل "مينيرفا ماكغوناغال" في فيلم "هاري بوتر وحجر الساحر" (2001)، وظهرت لاحقاً في العديد من أجزاء سلسلة "هاري بوتر".

وحصدت الإشادة مرة أخرى على ضفتي الأطلسي بسبب أدائها لشخصية "فيوليت كراولي" ذات اللسان اللاذع، الكونتيسة الأرملة لـ "غرانثام" في مسلسل "Downton Abbey"، الدراما التاريخية التي نالت استحسانا كبيرا عن الطبقة الأرستقراطية البريطانية، حصلت على 3 جوائز "إيمي" عن هذا الدور، وأعادت تمثيله في فيلم روائي طويل لعام 2019.

في سنواتها الأخيرة، أصبحت سميث نموذجًا يحتذى به في الشيخوخة برشاقة، حيث تعاملت مع هذه المرحلة العمرية، بسحرها وذكائها المعتاد.

تزوجت الراحلة ماغي سميث مرتين، الأولى من الممثل روبرت ستيفنز، وانفصلا في عام 1974، والثانية من الكاتب المسرحي بيفرلي كروس في 1975، وبقيا متربطين حتى وفاته في عام 1998.