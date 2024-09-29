وفاة نجم مسلسل "Days of Our Lives" دريك هوغستين عن عمر يناهز 70 عامًا

(CNN)-- تُوفي الممثل دريك هوغستين، المعروف بدور "جون بلاك" في المسلسل التلفزيوني "Days of Our Lives"، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أعلنت عائلته، السبت.

ونعته عائلته في بيانٍ نشره حساب مسلسل "Days of Our Lives" على إنستغرام"، وجاء في البيان إنه كان يعاني من سرطان البنكرياس، وواجه تحدي المرض "بقوة وإصرار لا يصدقان"، وتوفي بسلام "محاطا بأحبائه"، ووصفته العائلة بـ"الزوج، والأب، والممثل الأكثر روعة".

وظهر هوغستين لأول مرة في مسلسل "Days of Our Lives" عام 1986، وظهر في أكثر من 4200 حلقة، وفقًا لموقع IMDb.

وحاز عن مشاركته في المسلسل على جائزة Soap Opera Digest في عامي 1994 و1995 لأفضل نجم، كما فاز بجائزة أخرى عام 2005 للزوجين المفضلين.



