شيرين عبدالوهاب تعتذر لشقيقها: "بعتك بأرخص تمن".. وهذا رده عليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توجهت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، بالاعتذار لشقيقها محمد، في رسالة وجهتها له عبر حسابها الرسمي الجديد على "إكس"، الأحد، قالت فيها: "آسفة على كل حاجة قلتها ليا، وإنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن".

وكشفت المطربة المصرية عن سبب الخلاف بينها وبين شقيقها، قائلة: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها، فأنا قررت إني أرضي ربنا"، في إشارة لطليقها حسام حبيب.

وختمت شيرين رسالتها لشقيقها محمد بالقول: "يارتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

ورد محمد على اعتذار شقيقته، من خلال تدوينة عبر خاصية القصص في صفحته الشخصية على فيسبوك، قال فيها (بما معناه): "لا يوجد اعتذار بين الأم أو الأخت الكبيرة وابنها"، ووصفها بالتاج على رأسه، وأوضح أنه ابتعد صونًا لكرامته، بحسب تعبيره.

وأكد أن المشكلات التي تحدثت عنها شيرين في تدوينتها، لم تكن بسببها، بل بسبب شخص آخر، في إشارة لطليقها، متمنيًا لها استمرار النجاح، معتبراً أن ذلك هو الأهم بالنسبة له، بحسب قوله.

وتفاعل متابعو شيرين مع اعتذارها لشقيقها، الذي سبق أن كالت له الاتهامات أكثر من مرة، خلال أزماتها في السنوات الأخيرة، وتباينت ردود فعل المتابعين بين الترحيب، بالصلح بين الشقيقين، والتأكيد على ضرورة تجنب المطربة المصرية، الحديث عن حياتها الشخصية بصورة علنية مجددًا، والعودة للتركيز على فنها.





