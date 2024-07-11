شيرين عبدالوهاب.. النيابة استمعت لأقوالها وتفاعل على تدوينة لشقيقها

من قضية جوني ديب إلى الفنانة شيرين.. كيف تؤثر الشهرة على صحة الإنسان النفسية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بإفادتها، حول واقعة التعدي عليها، وتمت مواجهتها بأقوال طليقها حسام حبيب في الواقعة، وأخلي سبيل الأخير "بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي بالضرب عليها، داخل شقتها بالتجمع" بحسب ما ذكرت بوابة "الأهرام".



وتحدثت عدة وسائل إعلام مصرية ومنها "الأهرام"، أن شيرين وصلت إلى مقر النيابة بالقاهرة الجديدة، مرتديةً نظارة سوداء تخفي وجهها بشكل كامل، ومُنع التصوير خلال تواجدها بالنيابة.

وحرص شقيقها على التواجد معها خلال جلسة التحقيق بمنطقة "التجمع الخامس"، وكان برفقتها مساعدة قدمت لها الدواء، بالإضافة لوسادة صغيرة تخفف عنها آلام الإصابة في الرقبة.

وبعد انتهاء جلسة التحقيق، نشر محمد شقيق شيرين عبدالوهاب، تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، فُهم منها أن المطربة المصرية توجهت إلى بيت العائلة.



وحققت تدوينة محمد تفاعلًا كبيًرا من محبي شيرين، الذين رؤوا فيها طيًا لصفحة الخلاف الذي طال مع عائلتها.

