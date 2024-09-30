حلا شيحة تتضامن مع لبنان وتكشف عن أصول والدتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصل الفنانة المصرية حلا شيحة، التعبير عن تضامنها مع لبنان، والشعب اللبناني، من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام. ونشرت عبر خاصية القصص، صورة تجمعها بوالدتها، علّقت عليها بالقول: "فخوة إني من أم لبنانية جنوبية، من روح الجنوب وصلابته، وصموده".

وفي ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، عبّرت حلا في عدة منشورات، عن تضامنها مع الشعب اللبناني، وشاركت منشورًا يطالب بـ "الصلاة من أجل لبنان".

كما شاركت مع متابعيها، صوراً من ذكرياتها في لبنان، علقت عليها بالقول: " يارب احفظ لبنان وأهلها، وفلسطين مهبط الأنبياء والصالحين، وكل بلادنا العربية".



