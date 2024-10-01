هاني شاكر يتوجه برسالة لجمهوره في أمريكا بسبب الظروف الراهنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توجه المطرب المصري هاني شاكر، برسالة فيديو إلى جمهوره في أمريكا، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية.

وقال هاني في مقطع الفيديو: "نظراً للظروف المؤسفة والمتلاحقة في الشرق الأوسط اليومين دول، وبالتنسيق مع الشركة المنظمة للحفلات في أمريكا، قررنا تأجيل الحفلات إلى موعد يحدد فيما بعد".



وكان من المقرر يحيي المطرب المصري حفلين في أمريكا، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وعبر هاني شاكر مؤخراً، عن تضامنه مع الشعب اللبناني، فيما "يواجهه من عدوان غاشم" بحسب تعبيره.



