لبنان.. ماغي بوغصن تطلق مبادرة لدعم النازحين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توجهت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الثلاثاء، بالرجاء للبنانيين بزيارة أقرب مركز إيواء، لتقديم المساعدة للنازحين من الجنوب والبقاع والمناطق الأخرى، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وأطلقت ماغي مبادرتها لدعم النازحين، في مقطع فيديو صورته خلال زيارتها لإحدى مراكز الإيواء، وبدت مرتدية زي إحدى الجمعيات الناشطة في هذا المجال.

وقالت ماغي إن "المساعدة تكون حسب المستطاع، مادية أو عينية، بزيارة، ببسمة، أو كلمة حلوة أهلنا بحاجة لها"، وأبدت ثقتها باستجابة أبناء بلدها لندائها، واختتمت رسالتها بالقول "منحبك يا لبنان".

كما شاركت ماغي في مقطع فيديو آخر، رقم خط ساخن للتواصل مع جمعية تعنى بتقديم الدعم النفسي، وأكدت على أهمية التواصل للحصول على هكذا دعم، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.



