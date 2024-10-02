أكثر من 100 رجل وامرأة يعتزمون رفع دعاوى جديدة ضد شون كومز

(CNN)-- قد يواجه شون "ديدي" كومز قريبًا ادعاءات جديدة من أكثر من 100 رجل وامرأة، حصلوا على تمثيل قانوني، ويخططون لرفع دعاوى مدنية ضده في الأسابيع المقبلة، وفقًا للمحامي توني بوزبي.



وقال بوزبي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن شركته "The Buzbee Law Firm"، قد تم توكيلها بالتعاون مع "AVA Law Group"، من قبل ما لا يقل عن 120 شخصًا "لمتابعة القضايا في المحكمة المدنية" ضد كومز.



بعض القضايا التي يعتزمون رفعها، وفقًا لبوزبي، ستركز على ادعاءات الاعتداء الجنسي العنيف، أو الاغتصاب، ، وتسهيل ممارسة الجنس بمواد خاضعة للرقابة، والدعارة القسرية، وسوء السلوك الجنسي، والاعتداء الجنسي على النساء القُصّر.

وتم توجيه الاتهام إلى الموسيقي ورجل الأعمال كومز بتهم فيدرالية، بما في ذلك الاتجار بالجنس، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ودفع ببراءته من هذه التهم.

وقال بوزبي إن الـ 120 شخصًا الذين أوكلوا شركته بالادعاء على كومز، نصفهم من الرجال، والنصف الآخر من النساء، و 25 من هؤلاء الأفراد كانوا قُصّر وقت وقوع الحوادث المزعومة، وقالوا إنها وقعت في لوس أنجلوس، ونيويورك، وميامي، أثناء الحفلات، وفي بعض الأحيان، خلال الاختبارات المتعلقة بصناعة الموسيقى.

وقالت إيريكا وولف، محامية كومز، لشبكة CNN في بيان، الثلاثاء، إن فريقه القانوني لا يستطيع معالجة كل الادعاءات "التي لا أساس لها"، والتي تحولت لـ "سيرك إعلامي متهور".

ومع ذلك، فإن "السيد كومز ينفي بشكل قاطع وقاطع أي ادعاء كاذب، وتشهيري بأنه اعتدى جنسيًا على أي شخص، بما في ذلك القاصرين"، بحسب المحامية وولف.



وأضافت أن كومز "يتطلع إلى إثبات براءته في المحكمة، وعندما يتم رفع الدعاوى سيتم إثبات الحقيقة بناءً على الأدلة، وليس التكهنات".

وفي المقابل، قال بوزبي إن أكثر من 55% من الضحايا "أبلغوا عن هذا السلوك إما للسلطات، أي الشرطة، أو للمستشفيات"، وتعمل شركته بنشاط على جمع سجلات التقارير المقدمة إلى السلطات.

وأوضح بوزبي أيضًا أن شركته لا ترفع دعوى قضائية جماعية، بل سيتم رفع كل قضية على حدة في ولايات مختلفة. وقال إن كومز لن يكون في بعض الحالات المتهم الوحيد في الدعاوى المدنية، فقد تتم أيضًا تسمية أفراد وكيانات أخرى بناءً على الادعاءات والأدلة التي جمعوها.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، رُفِع ضد كومز 12 دعوى مدنية، 11 منها تتهمه بشكل مباشر بالاعتداء الجنسي، ولكنه نفى العديد من الاتهامات الموجهة إليه، وقام بتسوية دعوى واحدة، لكنه لم يستجب بعد لجميع الدعاوى القضائية التي لا تزال قائمة.

و كومز محتجز حاليًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، نيويورك، حيث ينتظر المحاكمة في 3 تهم تتعلق بالاتجار بالجنس، والابتزاز بعد أن وجهت إليه هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام.

ويستأنف محاموه ضد قرار احتجازه، ويطالبون بإطلاق سراحه من السجن، بينما ينتظر المحاكمة.