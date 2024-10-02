دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المخرج السعودي عبد العزيز الشلاحي، الأربعاء، عن الصور الأولى، من فيلمه المرتقب "هوبال"، تمهيدًا لإطلاق عروضه نهاية العام الحالي، حسبما أعلن حساب يحمل اسم الفيلم، على منصة "إكس".

وتدور أحداث فيلم "هوبال" في السعودية، خلال تسعينيات القرن الماضي، حول: "عائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء، لاعتقاد الجد (ليام) بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه. وتتعرض هذه العزلة للاختبار عندما تصاب (ريفه)، ابنة العائلة، بمرض معدي يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها".

والفيلم من تأليف مفرج المجفل، وبطولة إبراهيم الحساوي، ومشعل المطيري إلى جانب ميلا الزهراني ، وحمدي الفريدي، ومجموعة من الممثلين الآخرين.

وسبق أن أعلن المخرج عبد العزيز الشلاحي، انتهاء العمليات الفنية على الفيلم في سبتمبر/ أيلول الماضي، واستغرقت 9 أشهر، بعد انتهاء التصوير مطلع العام الحالي.

ويعتبر هذا الفيلم ثالث الأفلام الروائية الطويلة للمخرج الشلاحي، بعد "المسافة صفر" في 2019، و"حد الطار" في 2020.

وأخرج للتلفزيون، مسلسل "ممنوع التجول" في 2021، ومسلسل "خيوط المعازيب" الذي كان على قائمة المسلسلات السعودية لموسم دراما رمضان 2024.