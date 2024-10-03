مصر تكرم فريدة فهمي أيقونة الرقص الشعبي بعد سنوات من الاعتزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرمت وزارة الثقافة المصرية، الفنانة فريدة فهمي أيقونة الرقص الشعبي بمصر، ونجمة فرقة "رضا" الشهيرة، الأربعاء، في افتتاح فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، بعد ما يزيد على الـ 40 عامًا من اعتزالها الفن.

وبدأت فريدة مسيرتها كممثلة، في فيلم "فتى أحلامي" للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، قبل أن تساهم مع زوجها على رضا وشقيقه محمود بتأسيس فرقة "رضا" للفنون الشعبية أواخر خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت نجمة الفرقة، وأيقونة الرقص الشعبي المصري، وإحدى أشهر راقصات السينما المصريات.

وشاركت خلال مسيرتها الفنية في 10 أفلام سينمائية، اثنان منها مع فرقة "رضا"، ونجمها الراقص والممثل الراحل محمود رضا، وهما: "أجازة نص السنة"، والفيلم الشهير "غرام في الكرنك"، كما كانت من أبطال الفيلم الكوميدي "إسماعيل يس والبوليس الحربي"، وكان آخر مشاركتها في السينما بفيلم "أسياد وعبيد" أواخر السبعينيات.

وتحمل فريدة فهمي شهادة الدكتوراه في الرقص الإيقاعي من الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن الملفت في مسيرتها أنها صممت ملابس مسرحية "ريا وسكينة" الشهيرة، من بطولة الفنانين المصريين الراحلين: شادية، وسهير البابلي، وعبد المنعم مدبولي.



