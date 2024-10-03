هل سيعود لأداء دور "سبايدر مان"؟ أندرو غارفيلد يجيب

(CNN)-- من الممكن أن نتمكن يومًا ما من رؤية الممثل أندرو غارفيلد يتدلى من ناطحة سحاب بدور "سبايدر مان" مرة أخرى، وفقًا لما صرح به لمجلة "Esquire" في مقابلة نُشرت، الأربعاء.

وقال غارفيلد إنه "سيعود بنسبة 100 بالمائة" لأداء دور البطل الخارق المحبوب، "إذا كان سيضيف قيمة إلى الثقافة، وإذا كان هناك مفهوم رائع، أو شيء لم يتم تنفيذه من قبل، فسيكون ذلك فريدًا، وغريبًا، ومثيرًا".

وخلف غارفيلد توبي ماغواير في دور "بيتر باركر" الرجل العنكبوت، وفي حين أن ظهوره الأول أمام إيما ستون في عام 2012 في فيلم "The Amazing Spider-Man" لاقى استحسانًا كبيرًا، إلا أن الجزء الثاني بعد ذلك بعامين قوبل ببرود.

وكان الاستقبال باردًا للغاية، لدرجة أن شركة Sony المُنتجة للفيلم، وضعت الجزء الثالث من السلسلة على الرف.

لكن غارفيلد وجد طريقه مرة أخرى إلى بدلة "سبايدر مان"، عندما قدم مفاجأة في فيلم "Spider-Man: No Way Home" لعام 2021 جنبًا إلى جنب مع Maguire وTom Holland، الذي خلف غارفيلد في هذا الدور.

وقوبل ظهوره مع ماغواير في الفيلم بحماس كبير من معجبي "سبايدر مان"، مما جعل الفيلم الأكثر ربحًا في ذلك العام.

وقال غارفيلد إن القدرة على تجسيد الشخصية مرة أخرى في الفيلم "كانت بمثابة شفاء حقيقي " بالنسبة له، وأضاف: "أنا أحب هذه الشخصية، فهي تجلب السعادة، وإذا كان جزء مما أحمله هو الفرح، فأنا سعيد في المقابل."

ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان فيلم "The Amazing Spider-Man 3" قد أصبح حقيقة واقعة أخيرًا، ولكن إذا حدث ذلك، فيمكن القول إن الكثيرين سيكونون سعداء للغاية.