"لوكاندة بير الوطاويط".. محمد رمضان يعلن عن تعاون سينمائي مع أحمد مراد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الجمعة صورة تجمعه بالروائي المصري أحمد مراد، وعلق عليها بالقول "توكلنا على الله"، مع إضافة إيموجي كاميرا تصوير سينمائية.

وتضمنت الصور التي نشرها رمضان، صورة لغلاف رواية "لوكاندة بير الوطاويط" لأحمد مراد، مع إهداءٍ موقع منه، ما يشير إلى تعاون سينمائي بينهما قريباً، ربما يكون مقتبسًا، أو يستوحي أحداثه عن رواية مراد الصادرة عن "دار الشروق" في 2020.

ويقدم الموقع الرسمي لـ "مكتبات الشروق"، ملخصاً لأحداث الرواية، جاء فيه: "في عام 2019 وأثناء ترميم (لوكاندة بير الوطاويط) المجاورة لمسجد (أحمد ابن طولون) بحي (السيدة زينب)، تم العثور على يوميات تعود إلى سنة ١٨٦٥م، مدفونة وراء حائط الغرفة رقم سبعة بالطابق الثالث بمبنى اللوكاندة، ومحفوظة بشكل جيد".

وبحسب الملخص أيضاً: "يضم هذا الكتاب اليوميات من نمرة 34 إلى 53 دون حذف أو تنقيح، وهي اليوميات الوحيدة التي تصلح للنشر، أرّخ فيها مصوّر الموتى (سليمان أفندي السيوفي) في سنوات ما قبل إنشاء جهاز بوليس منظم، حين تم تكليفه بتقصي الحقيقة حول مصرع أحد الباشوات بطريقة شنيعة، وبخبرته الموروثة في تحليل مسرح الجريمة، يكتشف أن الوفاة وراءها قتل عمد، وفاعل ترك مع ضحيته تذكارّا، قبل أن يكتشف أن تلك الجريمة، ليست سوى الجريمة الأولى في سلسلة من الاغتيالات، أدرك دون مجهود، أنها ستنتهي به".

وأتى إعلان محمد رمضان عن تعاونه السينمائي الجديد مع أحمد مراد، في وقتٍ يواصل فيه الفنان المصري تصوير فيلمه الجديد "أسد"، والمقرر عرضه في العام المقبل 2025.