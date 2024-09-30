محمد رمضان يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد "أسد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن موعد عرض فيلمه الجديد "أسد"، من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الإثنين، تكشف عن ملامح شخصيته في الفيلم.

وعلّق رمضان على الصورة قائلاً: "2025 إن شاء الله"، ووضع إيموجي أسد في إشارة منه لاسم الفيلم المُرتقب.



والفيلم من تأليف الأشقاء محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، وقصته مستوحاة من وقائع تاريخية، حدثت خلال حقبة حكم المماليك لمصر.

وقدّم رمضان أحد أفلامه السينمائية "عالزيرو" في 2023، وكان قد أعلن عن توقيع عقد عمل فني، من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، في آب/ أغسطس الماضي، علق عليها بالقول "رمضان يجمعنا"، وتم تفسير هذه الصورة بأنه تراجع عن قراره بالغياب عن موسم دراما 2025.

