قصي خولي في أول تجاربه بالدراما التركية المعربة مع ديمة قندلفت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يخوض الممثل السوري قصي خولي، تجربة الدراما التركية المعربة لأول مرة، بالشراكة مع الممثلة السورية ديمة قندلفت، التي سبق أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من خلال مشاركتها ببطولة المسلسل التركي المعرب "ستيليتو".

والعمل الجديد الذي سيجمع بين قصي وديمة، سيكون النسخة العربية من المسلسل التركي "لعبة القدر" أو "يوم من كتابة قدري"، وهو أحد المسلسلات التركية التي حققت جماهيرية في العالم العربي.

وتدور أحداث المسلسل حول زوجين يواجهان صعوبات في الإنجاب، وتدفعهما ضغوط العائلة للبحث عن طريقة لإنجاب وريث للأسرة الثرية.

وحينما تجد الزوجة الحل في البحث عن أم بديلة، وتتمكن من إقناع زوجها بذلك، تكتشف أنها غير قادرة على الإنجاب بالأصل، لكنها تحقق مرادها بمكيدة، ستظل تسعى لإخفائها.



