اصطحبه للصلاة.. تفاعل واسع على صورة لتامر حسني وابنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر تامر حسني صورة تجمعه بابنه آدم، الجمعة، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهر فيها الأب وابنه بالثوب الأبيض، ويضع كل منهما سجادة على كتفه، وحققت الصورة تفاعلاً واسعاً بين محبي النجم المصري.

وعلق تامر على الصورة بالقول: بعد ما صلينا الجُمعة أنا، والأستاذ آدم، وبعد ما علمته يدعي لكل الناس، و كل البلاد العربية".

وختم تعليقه على الصورة بالقول: " قولوا آمين يارب العالمين".

وأعرب الفنان المصري عن تضامنه مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على إنستغرام.



