بسمة بوسيل تحضر افتتاح مطعم لطليقها تامر حسني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان المصري تامر حسني، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أكدت مجددًا على استمرار العلاقة الطيبة بينه وبين طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

والتقطت الصور بمناسبة افتتاح مشروع تجاري جديد لتامر حسني (مطعم)، وظهر فيها رياضيون، وفنانون مصريون، وكان من بينهم الفنانة المصرية هنا الزاهد التي شاركته بطولة أحدث أفلامه "ريستارت".

وعلق تامر على الصور بالقول: "نورتوني أنا و أخويا يا أعز الناس".



وانتهى تامر مؤخرًا من تصوير فيلمه "ريستارت" الذي أعلن عن موعد عرضه في موسم أفلام عيد الفطر المقبل 2025.



