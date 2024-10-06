"الحرّيفة" عائدون بـ "الريمونتادا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة " TVision" عن بوستر ترويجي، للجزء الثاني من الفيلم المصري "الحرّيفة"، الذي تم عرضه مطلع العام الحالي، وحقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرين، في مصر.

ويأتي الجزء الثاني من الفيلم، تحت عنوان فرعي "الريمونتادا"، وتدور أحداثه حول عزم "الحرّيفة" استكمال المشوار نحو تحقيق حلمهم، بعد فوزهم بالبطولة في أحداث الجزء الأول.

ويروي "الحرّيفة" حكاية "ماجد" الذي يعشق كرة القدم، ولم تمنعه الظروف من ملاحقة شغفه، فعندما تغيرت ظروفه الاجتماعية، وانتقل إلى مدرسة أخرى بسبب ما واجهه والده من أزمات، استطاع تحويل الأزمة إلى فرصة، وانضم إلى فريق كرة قدم بأحد مراكز الشباب، وتعرف على شباب جدد، وحقق معهم النجاح على طريق الحلم.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وبطولة: نور النبوي، وأحمد غزي، وأحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، وعبد الرحمن محمد، وخالد الذهبي، وممثلون كثر آخرون.

وأعلنت الشركة المنتجة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مؤخرًا أن الجزء الأول من فيلم "الحرّيفة": "انضم لقائمة أعلى عشر أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى الإيرادات خارج مواسم عيد الفطر، والأضحى، والصيف".