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لم تحضر ولم تعتذر.. منة شلبي تربك مهرجان الإسكندرية السينمائي

منوعات
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لم تحضر ولم تعتذر.. منة شلبي تربك مهرجان الإسكندرية السينمائي
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غابت الفنانة المصرية منة شلبي، عن حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، السبت، والذي كان من المقرر أن يشهد تكريمها، المؤجل من حفل الافتتاح، ما أربك إدارة المهرجان.

ولم يصدر أي تعليق من الفنانة المصرية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل حتى الآن، تفسر فيه سبب غيابها، بعد أن بررت إدارة المهرجان في وقت سابق، تغيبها في اللحظات الأخيرة عن حفل الافتتاح، بسبب "ظروف تصوير عمل جديد" حالت دون حضورها، وأعلنت عن تأجيل تكريمها لحفل الختام.

واختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، دورته الـ40، بالإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان هذا العام، وتوزعت على النحو التالي:

جوائز المسابقة الرسمية:
- أفضل ممثل: التونسى مجد مستورة عن فيلم "وراء الجبال".
- أفضل ممثلة: التونسية أمينة بن إسماعيل عن فيلم "المابين".
- أفضل تصوير: ديفد فلاستيس مدير تصوير الفيلم المصري- الإيطالي "العنزة".
- أفضل سيناريو: الكرواتية جيلينا بالجان عن فيلم "احتفال".
- أفضل مخرج: الكرواتى برونو أنكوفيتش عن فيلم "احتفال".
- أفضل فيلم أول: الكرواتية أونا جونجاك عن فيلمها "نزهة".
- أفضل فيلم: اليونانى "أغنية الماعز" للمخرج أندريا جاكيموسكى.

وفاز الفيلم التونسي "المابين" بجائزة أفضل فيلم عربي ضمن منافسات مسابقة نور الشريف للفيلم العربي، والفيلم المصري- الإيطالي "العنزة" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وفاز الفيلم التونسي "وراء الجبال" بجائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لأفضل فيلم عربى طويل.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة:
-    أفضل فيلم روائى قصير: الفيلم اللبناني "جئت من البحر" للمخرجة فيروز سرحال.
-    أفضل فيلم وثائقى:  الفيلم اللبناني "لا تزال حزينة" للمخرج كارل حداد.
-    جائزة لجنة التحيكم الخاصة: الفيلم الفلسطـيني- التركي "الغميضة" للمخرج رامى عباس.

جوائز مسابقة أفلام شباب مصر:
-    أفضل فيلم روائي قصير: "دوائر" للمخرج كيرلس جمال
-   جائزة لجنة التحكيم للفيلم الوثائقى: ذهبت مناصفة بين ثلاث أفلام "ذات الأرضين" و"الشونة"، و"الفيلق".
-    جائزة أحمد الحضري: ذهبت مناصفة بين فيلمى "لعل الله يرانى" للمخرج محب وديع، والرؤية" للمخرج محمد سيحو.
وحصلت أفلام "خام" للمخرج عمر مصطفى، و"بحضرة الموت" للمخرجة رانيا على، و"مسيرتى" للمخرجة حبيبة حسام الدين على شهادات تقدير.

جوائز مسابقة أفلام الأطفال:

- أفضل فيلم روائي قصير: "فيلم قصير عن الأطفال" للمخرج الفلسطـيني إبراهيم حنضل.
- أفضل فيلم/ تحريك: فيلم "لولا والبيانو" للمخرج أوغوستو زانفى.
- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائى القصير "نيا" للمخرجة الجزائرية إيمان عايدى.

وأجلت إدارة المهرجان إعلان جوائز مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو الشباب، إلى حفل  من المقرر أن تقيمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالقاهرة، في موعدٍ يحدد لاحقًا.

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