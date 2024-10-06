Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.جواهر بنت عبدالله القاسمي: "الشارقة السينمائي" مساحة تعليمية في السينما للأطفال والشباب - CNN Arabic

جواهر بنت عبدالله القاسمي: "الشارقة السينمائي" مساحة تعليمية في السينما للأطفال والشباب

منوعات
نشر
4 دقائق قراءة
تقرير سامية عايش
جواهر بنت عبدالله القاسمي: "الشارقة السينمائي" مساحة تعليمية في السينما للأطفال والشباب
Credit: SIFF

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت هذا الأسبوع الدورة الحادية عشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والذي يعرض أكثر من 90 فيلما من أكثر من 70 دولة، وتحل فيه السينما الفسطينية ضيف شرف، حيث تعرض مجموعة الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة، إضافة إلى مجموعة من الجلسات الحوارية والندوات وورش العمل.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة "فن" ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في حوار مع موقع CNN بالعربية: "إن رسالة المهرجان هي دائمًا دعم الأطفال والشباب، ودعم أفكارهم وطموحاتهم، وأن يكون مساحة تعليمية وتفاعلية لمن يرغبون في دخول مجال السينما".

وعن اختيار السينما الفسطينية لتكون ضيفة شرف للمهرجان هذا العام، قالت الشيخة جواهر: "هذا العام اخترنا السينما الفلسطينية كضيفة شرف للمهرجان، ورغبنا في التركيز على إبداعات الشعب الفلسطيني، إلى جانب إبداعات مخرجيها، وتسليط الضوء على تاريخ  الفلسطينيين وتراثهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا في حد ذاته إثراء لوعي الأطفال والشباب".

ومن الأفلام الفلسطينية التي ستعرض خلال المهرجان: فيلم "الأستاذ" للمخرجة فرح النابلسي، وفيلم "السبع موجات" للمخرجة أسماء بسيسو، ومجموعة من الأفلام الفلسطينية القصيرة.

من جانب آخر، قالت الشيخة جواهر إن وجود أكثر من 90 فيلما من أكثر من 70 دولة يعتبر قيمة ثقافية، يمكن من خلالها تعلم الكثير عن الثقافات، والتعرف إلى ضيوف المهرجان من جميع أنحاء العالم، بهدف الاستماع إلى تجاربهم، وفي نفس الوقت، هناك التعليم والتثقيف السينمائي، سواء من خلال العروض أو الحلقات النقاشية والمقابلات مع المخرجين وشركات الإنتاج".

ويحرص المهرجان من خلال برنامج العروض، والدورات التدريبية المختلفة، والجلسات النقاشية على دعم الثقافة السينمائية في الإمارات، حيث تقول الشيخة جواهر: "نحن منصة لعرض الأفلام التي تستهدف الأطفال والشباب، حيث كان المخرجون فيما سبق يبحثون عن منصة لعرض أفلامهم التي تستهدف هذا الجمهور. ونعمل اليوم كحلقة وصل بينهم وبين شركات الإنتاج، مهما كان تخصص هؤلاء الشباب الواعدين في المجال السينمائي، ونتمنى أن نتوسع أكثر ونقوم بدعم الأفلام التي ينتجونها".

وعن التغييرات الكبيرة التي شهدها القطاع السينمائي عالميا خلال السنوات الأخيرة، وكيف يواكب المهرجان هذه التغيرات، تقول الشيخة جواهر: "نحن الآن في العام الحادي عشر للمهرجان، وهناك الكثير من التغيرات التي شهدها قطاع السينما، وهذا يحتم علينا مواكبة التغيير. يجب أن نتابع الجديد، ونواكب اهتمامات هذا الجيل، سواء من حيث التطور التكنولوجي في صناعة السينما، أو الموضوعات الجديدة التي يتابعونها، وبالتالي نحاول أن نكون ملمين بكل التغييرات، وأن نمنح الشباب فرص التعلم والنقاش، من خلال المقابلات والورش، وربطهم بأي فرص إنتاجية مستقبلية".

أما عن النصيحة التي تقدمها للشباب الراغبين بدخول عالم السينما وصناعة الأفلام، تقول الشيخة جواهر: "نصيحتي هي دخول مجال السينما بأفكارهم الخاصة، ونحن على استعداد لدعمهم والوقوف بجانبهم، وإرشادهم إلى  الفرص والجهات التي يمكنها مساعدتهم ودعمهم، لكن الأهم هو أن تكون أفكارهم وموضوعاتهم مختلفة وجديدة، وطريقة التعبير غير نمطية، وهذا الجيل الجديد هو الأقدر على تسليط الضوء على قصصهم الخاصة بطريقتهم الخاصة".

يذكر أن المهرجان أطلق مجموعة من المسابقات في عدة فئات منها "أفلام من صنع الطلبة"، وفئات الأفلام الروائية القصيرة والطويلة والوثائقية، إضافة إلى أفلام من صنع الأطفال واليافعين، وأفلام الرسوم المتحركة.

قد يهمك أيضاً

مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تكريم نيللي وأيمن زيدان يعتذر بسبب "أحداث لبنان"


 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.