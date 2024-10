كيانو ريفز يشارك لأول مرة في سباقات السيارات الاحترافية

(CNN)-- بدأ كيانو ريفز مسيرته الاحترافية في سباقات السيارات، في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تنافس بطل "ماتريكس" في بطولة "Toyota GR Cup"، وهي سلسلة سباقات تركز على الهواة من عشاق السيارات، والمتسابقين الطموحين، على مضمار "Indianapolis Motor Speedway" الأسطوري.

وفي ميدان يضم 33 متسابقًا، أنهى ريفز المركز 25 في السباق الأول، السبت، واحتل المركز 24 في سباق الأحد.

وفي وقت ما من يوم السبت، خرج ريفز إلى العشب في منتصف السباق، الذي استمر 45 دقيقة، وتجنب الاصطدام، ولم يصب بأذى، وعاد إلى السباق بعد ذلك.

وقاد ريفز سيارة تحمل الرقم "92 BRZRKR"، في إشارة إلى روايته المصورة "The Book of Elsewhere" التي شارك في كتابتها مع تشاينا ميفيل. وصدرت الرواية في يوليو/تموز الماضي، وهي جزء من سلسلة كتب ريفز المصورة "BRZRKR"، والتي صدر أولها في عام 2021.

وكان زميله في سباق السبت، نجم "Dude Perfect" كودي جونز.

وفي عام 2009، تنافس نجم"Speed" في حدث سباق المشاهير "Long Beach" ،"Toyota Grand Prix" وفاز به.

ويحتفل فيلم "Speed" الذي يؤدي فيه كيانو ريفز دور البطولة فيه إلى جانب ساندرا بولوك، بالذكرى الثلاثين لعرضه، في عرض خاص، الثلاثاء في لوس أنجلوس من المقرر أن يحضره نجما الفيلم.