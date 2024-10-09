اندمج في تصوير مشهد حب ونسي المخرج.. لحظة محرجة لأندرو غارفيلد

(CNN)-- كانت الكيمياء بين أندرو غارفيلد وفلورنس بوغ في موقع تصوير فيلمهما الجديد مثيرة للغاية على ما يبدو، حتى أنهما لم يسمعا إشارة القطع أثناء تصوير مشهد حب "مُشبع بالبخار"، في فيلم "We Live In Time" .

وأثناء ظهوره في "92nd Street Y "، مؤخرًا للترويج للفيلم، استذكر غارفيلد ما وصفه بأنه "مشهد حميمي للغاية وعاطفي" مع بوغ، حيث فشل كلاهما خلاله في سماع المخرج يصرخ "قطع"، مما أدى إلى لحظة محرجة.

ووفقًا للقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من الحدث، أخبر غارفيلد الجمهور أن هذا حدث أثناء اللقطة الأولى لمشهد الحب بينه وبين بوغ، الذي تم تصويره ضمن مجموعة مغلقة ضمت اثنين من طاقم التصوير فقط.

وقال غارفيلد: "لقد قد دخلنا في الأمر، إذا جاز التعبير، وذهبنا إلى أبعد قليلاً مما كان من المفترض أن نفعله، لمجرد أننا لم نسمع قط كلمة قَطع"، بينما كان المخرج جون كراولي في غرفة مجاورة للمكان الذي كانوا يصورون فيه.

وأضاف: "مع مرور الوقت شعرت وكأننا كنا نقول لبعضنا البعض بشكل تخاطري: يبدو أن هذا بالتأكيد يستغرق وقتًا أطول"، في إشارة لشريكته في المشهد.

ووفقًا لغارفيلد، أدرك الثنائي خطأهما فقط عندما نظرا إلى أفراد الطاقم ورأياهما يديران وجهيهما إلى الحائط.

وبينما اعترف غارفيلد بأن المشهد استمر لفترة طويلة جدًا، قال إنه وبوغ كانا "يشعران بالأمان" بدرجة كافية في بيئة التصوير الخاصة بهما.

وتدور أحداث فيلم "We Live In Time" حول مواجهة تغير حياة بطليه، ومن المقرر أن تبدأ عروضه في أمريكا، بداية من 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.



